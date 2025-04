Doppio ritorno con Antica Fiera e Floribunda

Tutto è pronto, sperando in un tempo mite, per il tradizionale evento pasquale dell’Antica Fiera di Sant’Angelo e per Floribunda, la rassegna del giardinaggio a Pasquetta. Floribunda sarà ospitata nel parco comunale dalle 9 alle 18; mentre l’Antica Fiera di snoderà con le bancarelle nelle strade del centro. Diversi gli eventi nell’ambito della rassegna floriovivaistica. Nel pomeriggio dalle 14 i giochi di una volta, poveri nei materiali ma ricchi per sviluppare le abilità di base quali coordinazione, logica e inventiva, che permettevano la socializzazione nei cortili e nelle piazze del paese.

Alle 16 in sala consiliare i bambini della prima media del Volta racconteranno il progetto “Una foresta in città“ realizzato con gli educatori ambientali di Cooperativa Demetra. In piazza don Rino Villa per tutta la giornata ci sarà il Mercatino delle pulci per recuperare vecchi oggetti, mobili, lampade e cose strane da tirare a lucido, riparare, riadattare e ridare a nuova vita. Anche quest’anno non mancherà un appuntamento artistico firmato Inverart. In sala Virga si potrà visitare “In Re. Quando l’arte arriva dentro“, una mostra particolare con lo scopo di suggerire al visitatore riflessioni sulla contemporaneità, sui fatti e le contingenze ma anche sulle costanti storiche di un mondo sì in evoluzione ma che spesso ripete purtroppo errori fatali.

In esposizione le opere dello scomparso Giovanni Rubino, poeta del disegno, e del giovane coreano Guem Muk Lee. A distanza di mezzo secolo in mostra anche la cartella grafica “Stampa per la Libertà“, dedicata dal Guado alla Liberazione nel 1975 sotto l’egida della Lega Autonomie e Poteri Locali. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al 4 maggio.

Giovanni Chiodini