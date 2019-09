Busto Garolfo (Milano), 1 settembre 2019 - È uscita di casa intorno alle cinque di pomeriggio di sabato, dopo aver salutato marito e figli, e di lei si sono perse le tracce. Una donna di quarant'anni di origini indiane è sparita da ormai più di ventiquattr'ore dalla sua abitazione di Busto Garolfo, nell'Alto Milanese, ed è attivamente ricercata da carabinieri, vigili del fuoco e volontari. Questo pomeriggio le ricerche nelle campagne circostanti si sono ulteriormente intensificate, ed è stato utilizzato anche l'elicottero. L'allarme e l'ansia crescono di ora in ora, e all'appello dei famigliari si è aggiunto anche quello del sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi lanciato attraverso Facebook.

Cosa le sia successo rimane per il momento un mistero. Né il marito, impiegato in una legatoria della zona, né i figli sono riusciti a darsi, e a dare alle forze dell'ordine, qualche elemento di analisi in più rispetto a quello che è apparso un normale gesto di routine quotidiana: andare in paese a fare la spesa o per qualche commissione. La donna ha preso la bici, senza portarsi dietro il cellulare, ed è uscita come aveva fatto decine di altre volte. Salvo non rientrare più. Restano quindi aperte tutte le ipotesi. Finora della bicicletta - una mountain bike di colore nero - non si sono trovate tracce.

"Quando se n'è andata dalla nostra casa di via Udine (non lontano dal Villoresi, ndr) indossava una polo azzurra, dei pantaloncini verdi e ai piedi aveva delle infradito - racconta il marito straziato e in lacrime -. È alta circa un metro e 67. Chiunque ha elementi utili per rintracciarla ci aiuti e avverta immediatamente i carabinieri di Legnano al 112". La famiglia vive a Busto Garolfo da circa tre mesi.