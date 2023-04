Donna al volante investe un’anziana a un incrocio

È stata probabilmente la bassa velocità a cui viaggiava la vettura ad evitare che il sinistro avvenuto sabato pomeriggio avesse conseguenze gravi. A ricostruire dinamica e responsabilità saranno gli agenti della polizia locale che sono intervenuti arrivando sul posto. Secondo la testimonianza dei presenti intorno alle 16 in via San Antonio, angolo via Volonterio, una vettura guidata da una settantenne saronnese ha colpito e fatto cadere una ottantenne anche lei saronnese. In aiuto della donna investita è arrivato un mezzo del Sos di Uboldo. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasferita all’ospedale di Legnano in codice giallo per alcune sospette fratture.