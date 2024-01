Donato pulmino per il trasporto dei disabili

È stato un bel regalo di Natale, il nuovo pulmino che trasporterà i ragazzi disabili accompagnandoli nei centri diurni da loro frequentati nel territorio. Un desiderio espresso da tempo dalle famiglie che, fa sapere l’assessore all’Istruzione del comune di Sumirago Mara Gorini "grazie alla generosità di privati cittadini e associazioni è diventato realtà". Una rete solidale che ha coinvolto il comune, privati e associazioni, che hanno condiviso l’obiettivo, continua Gorini: "E’ stata un’operazione con qualche ostacolo, ma il risultato è la prova che la determinazione di chi se n’è occupato dentro il Comune e la generosità incredibile di privati cittadini e associazioni fa accadere le cose". Scrive sul suo profilo social l’assessore: "La maggior parte dei donatori vuole restare anonima e questo è anche un grandissimo esempio in giorni di finta beneficenza, pertanto grazie a tutti". Tra qualche settimana il nuovo pulmino attrezzato per trasporto dei ragazzi disabili sarà presentato e inaugurato con una cerimonia. Commenta il sindaco Yvonne Beccegato "Finalmente è arrivato il nuovo veicolo, un sentito grazie a tutti i donatori, grazie alla loro generosità siamo riusciti ad acquistare il nuovo mezzo per i nostri ragazzi". Indubbiamente un bel regalo di Natale per le famiglie e i ragazzi che avranno a disposizione il nuovo mezzo che tanto avevano desiderato. In tema di trasporti va ricordato che l’amministrazione comunale di Sumirago ha aperto il bando per sostenere il pagamento dei trasporti pubblici locali per studenti e giovani fino a 26 anni di età per far fronte ai rincari nel periodo dal 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 23. Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio al protocollo del comune. R.F.