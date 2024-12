Domani concerto di Capodanno al teatro Dante

Il 2025 di Castellanza inizierà con un pomeriggio in musica. È questa la proposta del Comune, in collaborazione con le scuole di musica “Niccolò Paganini“.

Domani il teatro di via Dante ospiterà il concerto lirico di Capodanno, che vuole diventare una tradizione in città. L’evento è infatti arrivato alla seconda edizione ed è stato riproposto dall’amministrazione dopo il successo, che aveva ottenuto lo scorso anno tra la popolazione residente e non solo.

La kermesse di domani porterà sul palco il soprano Silvia Pepe soprano, il tenore Edoardo Milletti, il mezzosprano Chiara Manese e il pianista Gabriele Toia. L’ensemble interpreterà le più note pagine del patrimonio musicale occidentale, che allieteranno il pubblico di Castellanza nel primo giorno dell’anno. Pepe ha un repertorio che comprende le maggiori opere di Puccini, Verdi e del Verismo e affianca all’attività di cantante quella di compositrice e performer. Milletti, dal 2007 a oggi, ha debuttato in molte composizioni sacre, come il Messiah di Handel nella Basilica di San Pietro a Perugia e la Misa Criolla di Ramirez a Rotterdam.

Manese si è laureata con il massimo dei voti al Conservatorio “Luigi Cherubini in canto lirico“, vincendo diverse borse di studio. Toia è un pianista classico e jazz, ma suona anche il clavicembalo, l’organo ed è anche un compositore. In questi anni, ha tenuto numerosi concerti in festival internazionali.

L’appuntamento con la manifestazione musicale è domani alle alle 16,30. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaumento dei posti a disposizione.

Silvia Vignati