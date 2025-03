Disabilità e autonomia. Storie straordinarie all’Osteria La Tela

Oggi alle 21, all’Osteria La Tela, il terzo dei quattro incontri per raccontare storie di disabilità e di autonomia. Il titolo è “la bellezza è per tutti, l’arte come espressione di sé”. La serata si aprirà con l’anteprima del video dei fratelli Luca e Matteo Cogliati, La vita dimezzata. A seguire Francesca Marianna Consonni, maestra d’arte, racconterà l’esperienza della Stanza del che bello, realizzata nel marzo 2024 con un gruppo di ragazze e ragazzi con disabilità intellettive: un affresco collettivo i cui frammenti sono stati donati, tra gli altri, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Francesco. Tocca poi a Pino Ceriotti, artista bustese che parlerà del progetto RitrattAbili: una serie di ritratti realizzati su cartone con gli utenti dell’Associazione clinico-culturale Artelier. In chiusura Giovanni Galizia, docente del Liceo Artistico "Dell’Acqua" di Legnano, porterà le sue esperienze didattiche nell’insegnamento dell’arte con studenti con disabilità. Conduce l’incontro Renato Radaelli.

Silvia Vignati