Dirigenti scolastici reggenti: "Avviare il nuovo anno. Difficile ma gratificante"

Hanno avuto un compito non da poco: garantire l’avvio dell’anno scolastico. Un merito riconosciuto anche da un sindacalista di lungo corso come Pippo Frisone, funzionario di categoria Cgil Scuola. Tra i dirigenti scolastici reggenti, la professoressa Monica Fugaro, che ha preso le redini del Liceo Galileo Galilei. Legnanese, dal primo settembre 2019 è dirigente all’Istituto comprensivo “Viale Legnano“ di Parabiago.

Quanto è durata la reggenza e che esperienza ha rappresentato?

"Dal 2 settembre fino alla scorsa settimana. È stato un momento molto delicato, perché era necessario far partire un anno scolastico e le complessità sono sempre tante".

È stata la sua prima reggenza?

"No, ero già stata reggente, per due anni, all’Istituto comprensivo Carducci di San Vittore Olona".

Che Liceo Galilei ha incontrato?

"In questi due mesi mi ero riproposta di implementare l’offerta formativa. Il Galilei è una buona scuola, ma credo che servano nuove metodologie e una didattica più innovativa, un nuovo approccio multimodale. Sono fortemente convinta del valore dell’innovazione scolastica. È stato un momento per me professionalmente molto arricchente".

Ha lasciato un saluto nel sito internet, non è comune per un dirigente.

"Mi è venuto spontaneo scriverlo. Volevo salutare i docenti, il personale, gli studenti e le famiglie. Desideravo esprimere a tutti loro il mio più sincero e sentito ringraziamento per la collaborazione e il supporto che mi era stato offerto durante questi mesi di reggenza. I momenti trascorsi con gli studenti in assemblea, in Consiglio di istituto, mi lasciano ben sperare che la comunità possa essere sempre pronta e reattiva verso cambiamenti e innovazioni opportune. Ho dato il benvenuto al nuovo dirigente scolastico, certa che sarà accolto con lo stesso entusiasmo e spirito collaborativo dimostrato nei miei confronti, garantendo così la continuità del percorso educativo e formativo dell’Istituto. Porto con me il ricordo di un’esperienza umana e professionale ricca di significato, grata per ogni momento condiviso e per il contributo che ciascuno ha saputo darmi".

Da ieri alla guida del liceo c’è Giuseppe Scafuro, proveniente dalla provincia di Avellino).