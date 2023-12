"Diamoci una mano" a Natale. Bello condividere un pasto caldo

Pronti a portare un po’ di serenità il giorno di Natale a chi sta vivendo situazioni difficili, sono i giovani volontari del progetto "Diamoci una mano" che condivideranno un pasto caldo e un sorriso con i meno fortunati, accendendo nei loro cuori una luce, che non è quella artificiale delle luminarie natalizie, bensì quella del contatto umano, della solidarietà che non fa sentire emarginati, dimenticati, perché, come ricorda Papa Francesco, nessuna persona umana è scarto. Portatori dunque della vera luce natalizia i giovani di "Diamoci una mano" con il loro messaggio "Aiutateci e renderemo la notte del 25 dicembre una festa davvero per tutti" .

Anche quest’anno sottolineano Matteo Vago e gli altri volontari "nel nostro impegno ricordiamo il nostro amico Marco Finocchiaro che è venuto a mancare ma che siamo sicuri ci dia da lassù lo stesso grande aiuto che ci ha sempre dato in ogni distribuzione". Fondamentale la collaborazione dei cittadini che accoglieranno il loro appello. "Ancora una volta – continuano i volontari – ci affidiamo al cuore delle persone che per anni ci hanno aiutato a portare calde scintille di pace e speranza in notti buie e fredde dove il cibo caldo, un thè caldo e qualche parola di conforto sono più forti di qualunque paura. Aiutateci, renderemo la notte del 25 dicembre una festa davvero per tutti". Chi vuole potrà portare qualcosa e condividere idealmente un posto a tavola con una persona o una famiglia in difficoltà. Anche quest’anno i generi alimentari saranno ritirati in due giornate, il primo appuntamento è il 16 dicembre, dalle 15 alle 17, per cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci). Il 23 dicembre, sempre dalle 15 alle 17, sarà ritirato sia il cibo a lunga conservazione sia il cibo già cucinato che le persone vorranno donare. R.F.