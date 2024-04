Diagnosi e prevenzione. Il Palio si veste di rosa

Quest’anno il Palio si vestirà di rosa. La Fondazione Palio ha difatti annunciato che affiancherà Humanitas Mater Domini nella sensibilizzazione del mondo femminile sul tema della prevenzione del tumore al seno. Lo farà in occasione dell’evento "Palio in rosa" che si terrà al Castello il prossimo 12 maggio. Tre sono i momenti dell’iniziativa durante la quale la tradizione paliesca si fonderà con i concetti di prevenzione e con i racconti di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita: dal cinema del palio alla mostra degli abiti storici femminili a firma della Fondazione Lisio, dal talk a cura delle specialiste e degli specialisti di Humanitas in cui si approfondiranno i temi della diagnosi precoce e Ricerca senologica fino alla "sfilata in rosa", dove le Castellane delle otto contrade, in abiti storici, sfileranno accanto alle donne di "Sorrisi in rosa", il progetto di prevenzione senologica di Humanitas nato 8 anni fa, che coinvolge oltre 100 donne che hanno affrontato, o stanno affrontando, il tumore. Le Castellane reggenti de La Flora, Legnarello, San Bernardino, San Domenico, San Magno, San Martino, Sant’Ambrogio e Sant’Erasmo sfileranno insieme ad Arianna, Barbara, Chiara C., Chiara V. , Delia, Laura, Mariemma e Monica, otto donne scelte tra le ormai centinaia testimonial del progetto Sorrisi in Rosa di Humanitas.

Vestendo gli abiti storici del Palio, concessi per l’occasione dalla Commissione Palio, tutte insieme le sedici donne sfileranno nella suggestiva cornice del Castello. "Il Palio è un evento passionale che celebra libertà e vita. La collaborazione con Humanitas è un’occasione importante che abbiamo voluto e cercato per dare valore a questa cooperazione mediante l’amplificazione data dalla manifestazione - afferma la presidente di Fondazione Palio, Mariapia Garavaglia -. Da donna mi piace ricordare che metà del mondo del Palio è fatto da donne: a loro dedichiamo questo importantissimo progetto".