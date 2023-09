Derubavano gli anziani nei supermercati: presi dalla polizia locale a Castano Primo

Giravano nei paesi del Castanese per derubare gli anziani: fermati dalla polizia locale. Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale di Castano primo ha intercettato sul territorio comunale un veicolo sospetto con a bordo due persone, un uomo ed una donna di nazionalità cubana, ambedue pregiudicati ed irregolari sul territorio nazionale. Durante il controllo i due risultavano privi di documenti e sono stati quindi accompagnati nel comando della polizia locale. L’esito dei ri lievi hanno permesso così di identificare con certezza i due soggetti, dediti a furti in danno di anziani presso gli esercizi commerciali. I due sono stati sottoposti a foto-segnalamento nella stazione dei Carabinieri di Legnano grazie alla fattiva collaborazione anche dei militari della stazione Carabinieri di Castano Primo. Dopo gli atti di rito gli agenti della polizia locale hanno contestato all’uomo anche una sanzione amministrativa di 5100 euro perché sorpreso alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida italiana. Il veicolo era risultato intestato ad un prestanome ed è stato quindi sequestrato e depositato presso il custode acquirente in attesa del provvedimento di confisca. Di loro si occuperà l'autorità giudiziaria.