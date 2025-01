Degrado e rifiuti al santuario. Sale la protesta

Rifiuti abbandonati, escrementi e una tenda davanti alla storica chiesetta della Madonna di Dio ‘l Sa, situata tra Parabiago e Nerviano, sono al centro di una denuncia per il grave stato di degrado in cui versa il luogo. Il circolo parabiaghese di Legambiente, insieme ad altri cittadini sui social network, ha evidenziato la situazione critica di questo gioiello storico e architettonico immerso nei campi. Sul porticato è comparsa una tenda, presumibilmente utilizzata da un senzatetto, mentre il portone della chiesa è stato imbrattato.

Anche il piazzale antistante è stato invaso da rifiuti. Legambiente ha espresso profonda amarezza per l’ennesimo episodio di vandalismo subito dal Santuario della Madonna di Dio ‘l Sa, riconosciuto come Monumento Nazionale ma scarsamente valorizzato e protetto. Secondo l’associazione, gli sforzi dei volontari di “Riapriamo il Santuario” e dei circoli ambientalisti non sono stati sufficientemente ascoltati. Legambiente auspica che questa situazione possa essere un punto di partenza per un maggiore impegno da parte delle amministrazioni comunali di Parabiago e Nerviano nel tutelare e valorizzare questo importante patrimonio storico-artistico. Il Comune di Parabiago ha fatto sapere che l’Ufficio Ecologia è già intervenuto e che la Polizia Locale è stata informata e sta svolgendo i necessari accertamenti. Certamente la scena che si è presentata davanti ai cittadini di passaggio è stata di uno squallore senza eguali: attaccati al portone pezzi di carta sporchi, un cartone di pizza, orina e pezzi di cibo spiaccicati ovunque. Nello spiazzo antistante vestiti, cartoni, escrementi oltre a bottiglie di vetro rotte.

Ch.So.