Degrado al Parco Lura Vetri rotti e resti di falò

Tante le segnalazioni arrivate anche sui social network per le condizioni in cui versava nel weekend l’area pic nic del parco Lura. Non a caso nelle ultime ore "girano" le foto della zona con i resti i fuochi per il barbecue e piccoli falò con intorno decine di bottiglie di vetro e altri rifiuti. I commenti dei frequentatori del parco sono durissimi. "E’ un porcile, pieno di vetri rotti e a rischio incendi" si legge nei commenti delle foto dell’area pic nic nei pressi del "pratone" e dell’ingresso saronnese del Parco del Lura, in zona via Trento. Era già capitato in passato, ed ora che è arrivata la bella stagione il problema del decoro e del degrado si è riproposto. L’area pic nic si è subito riempita di rifiuti abbandonati a terra, ci sono anche cocci di bottiglia, frammenti di vetri sparpagliati in giro e pure i resti di falò, accesi nei pressi delle panchine e tavolate di legno che il parco mette a disposizione di chi voglia fermarsi per il pic nic. C’è anche la preoccupazione che, complice il secco le fiamme possano propagarsi all’area verde e provocare incendi. Da queste considerazioni l’invito all’ente parco a svolgere più assidue pulizie e più controlli per multare chi sporca o accende fuochi.