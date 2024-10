Danilo Parini lascia “I Legnanesi” dopo 34 anni

Legnano (Milano), 29 ottobre 2024 – Tre attori di lunga data lasciano “I Legnanesi”: Giordano Fenocchio, Danilo Parini e Mauro Quercia. Due legnanesi doc e un varesino di Besozzo, che non proseguiranno più nel teatro come era stato ai suoi tempi per Luigi Camisi, lo storico Giuan.

Il nome che pesa è quello di Danilo Parini, che lascia la compagnia dopo ben 34 anni. La sua è stata una carriera vissuta con grande passione e dedizione, un percorso che ora si conclude per passare il testimone alle nuove generazioni. Dopo aver interpretato ruoli diversi - dai personaggi di Pompeo, don Pedar, il vigile, fino al giudice - Parini ricorda: «Il teatro mi ha formato come uomo e mi ha dato tanto, anche se ora è difficile abituarsi all’idea di non farne più parte».

La carriera

La carriera di Parini è stata un vero tour de force, con oltre 120 spettacoli all’anno e palcoscenici calcati in tutta Italia, dal celebre Sistina di Roma al Teatro Nazionale di Milano. Parini esprime la sua gratitudine al pubblico e agli spettatori che lo hanno seguito negli anni, ma anche a personaggi indimenticabili come i Musazzi, Destrieri e Lucio Flauto, da cui ha appreso l’arte di stare in scena senza mai aver studiato recitazione.

È un addio pieno di gratitudine, quello di Parini, che porta con sé la forza del teatro popolare e i ricordi di una vita trascorsa tra battute, applausi e amicizie. Altro caratterista storico è senza dubbio Fenocchio, che aveva debuttato al Teatro Galleria di Legnano nel 1978, con Felice Musazzi a impersonare la storica e inimitabile Teresa, "unico legnanese cui la città ha dedicato una via e un monumento”.

Chi resta

Oggi nel gruppo de I Legnanesi fra i più anziani sono rimasti Giovanni Mercuri e Maurizio Albé. La compagnia prosegue nel suo tour teatrale col nuovo spettacolo “Ricordati il Bonsai“.

La Famiglia Colombo (con Teresa, Mabilia e Giovanni) sarà protagonista di un’avventura esilarante che mescola il classico cortile lombardo con l’esotico fascino del Giappone. La trama si sviluppa quando la famiglia accetta di partire per il Sol Levante su invito dell’amica Carmela, attirata dalla prospettiva di una futura eredità. Tra gag, musica e colori, la famiglia vivrà un viaggio tra modernità e tradizione, in uno spettacolo che celebra la comicità e il folklore della Rivista all’italiana.