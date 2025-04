Dal secondo piano su una macchina. Il tetto cede e l’operaio precipita. Ricoverato in condizioni gravissime

Precipita dal tetto in centro a Besnate, soccorsi in azione. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30: una porzione della gronda ha ceduto e l’operaio è caduto su un’auto in transito. L’ispezione è stata affidata a una squadra dei vigili del fuoco. Diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco sono intervenuti per l’infortunio sul lavoro nel piccolo centro storico di Besnate, per soccorrere il lavoratore precipitato dal tetto in via Palestro, accanto al campo dell’oratorio del paese.

L’operaio è caduto dal tetto di un edificio di due piani in fase di ristrutturazione: è caduto su una Panda che in quel momento stava passando sulla strada sottostante e poi è rimasto sull’asfalto. La gronda che ha ceduto facendolo precipitare è stata poi ispezionata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto sono stati fatti confluire un mezzo aereo dell’elisoccorso, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica oltre alla squadra dei pompieri dal distaccamento di Busto Arsizio – essendo chiuso, ieri, il distaccamento di Somma Lombardo – cui si è aggiunta in seguito anche l’autoscala impiegata per operare in quota.

Il lavoratore, un quarantacinquenne, è stato trasferito dall’ambulanza a sirene spiegate verso l’ospedale in condizioni gravissime. Sull’episodio indagano i carabinieri, che l’hanno appunto catalogato da subito come infortunio sul lavoro.