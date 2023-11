Dal Comune 50mila euro destinati alle parrocchie della città

Dall’amministrazione comunale di Gallarate arrivano 50 mila euro per le esigenze delle parrocchie cattoliche e delle altre confessioni presenti sul territorio cittadino, l’atto risponde ad una Legge regionale del 2005 che prevede che le risorse siano ripartite tra le diverse comunità e impiegate per manutenzioni e restauro di beni. La delibera è stata approvata dalla giunta, guidata dal sindaco Andrea Cassani, la somma è ripartita in 12 contributi da 4.166 euro per altrettante realtà che hanno inoltrato la domanda e il programma di massima degli interventi.

Secondo l’elenco delle opere indicato nella delibera, la parrocchia di Santa Maria Assunta utilizzerà i fondi per riparare il tetto, la parrocchia di San Giorgio a Cedrate per il restauro della chiesa del Lazzaretto, che richiede interventi di consolidamento, quella della Madonna della Speranza dei Ronchi per la manutenzione del campanile. Fondi riceveranno anche le parrocchie di Sant’Alessandro a Cascinetta per la demolizione e sostituzione del pluviale della chiesa, per lavori strutturali di manutenzione dell’oratorio, per la tinteggiatura del salone parrocchiale e la sostituzione dei lucernari, di Sant’Eusebio a Cajello per il rifacimento dell’impianto elettrico dell’oratorio, del Gesù Divin Lavoratore a Moriggia per l’impianto di rilevazione fumi e l’installazione dei motori alle finestre della chiesa, di San Zenone a Crenna per la sostituzione dei serramenti del salone dell’oratorio, dei Santi Nazaro e Celso ad Arnate per la manutenzione della chiesa e la sistemazione dell’area giochi bimbi, di Madonna in Campagna per una serie di lavori in oratorio. Contributi a riceveranno anche l’istituto Aloisianum per migliorare l’impianto di riscaldamento e la Chiesa Cristiana Evangelica per nuovi impianti.

Rosella Formenti