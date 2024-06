Dairago, la musica classica entra in fabbrica: uno Stradivari del 1730 suona alla Wiz chemicals

Dairago, 19 giugno 2024 – Un violino Omobono Stradivari del 1730, uno dei tredici rimasti al mondo, bene che vada lo si può ascoltare in tutta la sua potenza di suono nella cornice di un teatro di grande livello: invece questa volta, grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Ticino Olona, la musica e con lei il pregiato violino trovano casa per la prima volta nel capannone di un’azienda del territorio in un’iniziativa che, proprio per questo motivo, è stata denominata “Uno Stradivari per la Gente – Suoni nelle Fabbriche”.

Ieri i protagonisti dell’iniziativa (compreso il violino, assicurato per dieci milioni di euro e guardato a vista da un "angelo custode” dedicato) hanno presentato il concerto che ha come obiettivo la raccolta fondi per i bandi della Fondazione e che si terrà in questo fine settimana, sabato 22 giugno, alle 21 in uno dei capannoni della WIZ chemicals di Dairago debitamente allestito per l’occasione.

“Quando abbiamo presentato il nostro progetto a Guido Azario, proprietario della Wiz, e al Comune di Dairago l’entusiasmo è stato alto, il coinvolgimento immediato - ha spiegato ieri il presidente della Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte – Lo facevamo a partire dal progetto degli anni scorsi, che aveva coinvolto la Fondazione per Leggere e l’Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta dal maestro Mauro Benaglia, e caratterizzata dalla presenza di un violino Stradivari suonato dal maestro Lorenzo Meraviglia, astro nascente del nostro territorio. La nuova location è poi un passaggio ulteriore nel percorso che ci vede portare la cultura al di fuori delle sedi tradizionali”. Ed ecco, quindi, entrare in gioco la WIZ chemicals, azienda italiana nata nel 1983 che produce additivi chimici per l’industria dei laminati decorativi e che ha accettato con entusiasmo la sfida, preparandosi a trasformare un capannone in una sala concerto da poco meno di 500 persone. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali della Fondazione, dell’Accademia e della WIZ e sarà solo il primo di un programma di quattro, sempre ambientati in aziende del territorio: gli altri tre concerti in programma si svolgeranno tra settembre e ottobre a Marcallo con Casone, alla falegnameria di Matteo Magugliani, a Castano Primo alla CMG, Costruzioni Meccaniche Giani, e infine - non con uno ma con due Stradivari - nei capannoni delle ex Industrie Elettriche, per festeggiare il centenario di Legnano diventata Città nel 1924.