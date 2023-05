Dairago, sparatoria in piazza Mazzini: 42enne ferito con arma da fuoco

Dairago (Milano), 21 maggio 2023 – Un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco esploso da una pistola nella centrale piazza Mazzini a Dairago: la sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte e sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto non appena è stato lanciato l'allarme.

Al momento non risultano arresti e il responsabile del ferimento non è ancora stato individuato anche se i militari hanno raccolto tutti gli elementi necessari per identificare l'autore del ferimento, tra cui un bossolo calibro 9 x 21. Di certo per il momento c’è che il 42enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano (sul posto anche l'auto medica) e poi trasportato in codice giallo al vicino nosocomio. Non è dunque in pericolo di vita: ha infatti riportato una frattura al femore composta. Quando sono arrivati i militari, era steso a terra nel parcheggio di un bar. Con lui, la compagna, 41enne, illesa.