Dà in escandescenze e lancia sassi alle auto

Attimi di follia ieri all’alba in stazione a Gallarate dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato. A richiedere il loro intervento la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, visibilmente ubriaco che ha dato in escandescenze: urlava improperi e di voler morire, poi ha cominciato a lanciare sassi contro i vetri delle auto parcheggiate sul piazzale. Sono una quindicina le macchine danneggiate dalla sassaiola oltre ad una vetrina. È accaduto intorno alle quattro del mattino, sul posto è arrivata la pattuglia della Polizia di Stato che ha bloccato l’uomo, poi ricoverato in ospedale, un soggetto da quanto emerso dagli accertamenti con gravi problemi comportamentali, affetto da disturbi psichiatrici, l’accusa nei suoi confronti è di danneggiamento aggravato. Gli agenti hanno quindi raccolto le denunce da parte dei proprietari delle vetture danneggiate.

R.F.