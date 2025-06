La Giunta Cognetta è pronta

La neosindaca Valentina Cognetta ha scelto gli assessori. In Giunta ci sono Antonio Seminara (vicesindaco), Marilisa Morcelli, Marco Apruzzese e Francesca Delle Stelle. Lo ha reso noto la stessa sindaco in occasione del primo consiglio comunale dopo il voto. Consiglio in cui la stessa Cognetta ha illustrato le priorità del proprio mandato, ponendo l’accento sulla necessità di "dare priorità alla sistemazione delle piazze del paese e della frazione, per rendere quegli spazi dei veri luoghi di aggregazione, che meritano di essere vissuti". "Nel corso dei prossimi mesi ci occuperemo di sicurezza, servizi per famiglie e terza età, ambiente e verde pubblico, senza trascurare le associazioni e i commercianti". "Appena varcata la soglia del municipio – ha sottolineato - ho incontrato il personale comunale e ho ascoltato i cittadini, per conoscere da vicino esigenze e criticità. L’ascolto costante sarà la bussola del nostro agire".

In Consiglio non sono però mancati i distinguo. Annalisa Baratta, l’altra candidata al ruolo di sindaco, diventata capogruppo di minoranza, ha sottolineato che "questa amministrazione, per merito della competenza di chi li ha preceduti, non avrà mutui da pagare, perché completamente estinti. Soprattutto si ritroverà nelle casse comunali l’ingente somma di oltre due milioni di euro" dovuti dall’insediamento della logistica alla periferia del paese.

G.Ch.