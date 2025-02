Cure termali, le alleate per il benessere degli anziani

Le cure termali possono avere effetti benefici sulla vita delle persone anziane. Vengono proposte per curare affezioni di varia natura, rallentare le malattie e curare lo stato psico-fisico dell’anziano. L’associazione Anteas, presente da oltre 15 anni nel territorio del Magentino-Abbiatense, ne parlerà agli anziani nel corso di due incontri che si terranno giovedì prossimo, 13 febbraio, ad Abbiategrasso (al Castello dalle 9) e a Magenta (in sala consiliare dalle 14.30).

Assieme ad Alessandro Grancini, fondatore e presidente del gruppo Anteas, ci saranno la dottoressa Sofia Stringa e il professor Pietro Barbieri delle terme di Rivanazzano. "Gli anziani – dice Grancini – devono essere protagonisti del loro invecchiamento. Le cure termali possono essere un valido alleato nel processo di invecchiamento attivo. Rappresentano difatti un presidio efficace per la cura di articolazioni, ossa, muscoli, dell’apparato gastroenterico e di quelli otorinolaringoiatrico, cutaneo e circolatorio".

"Agli anziani il Servizio Sanitario Nazionale garantisce una cura termale gratuita all’anno. E’ una opportunità che vale la pena sfruttare. Per questo motivo – aggiunge Grancini – proponiamo questi due momenti di incontro per offrire a tutti l’opportunità di conoscere e approfondire i benefici e le modalità di accesso a queste cure". Le cure verranno proposte alle terme della vicina Rivanazzano, nel Pavese, attive da oltre un secolo, una tra le poche ad avere due differenti sorgenti d’acqua: una salsobromojodica, con potere antinfiammatorio e antisettico, e una sulfurea, con patologie dell’apparato respiratorio e allergie.

"Abbiamo scelto questa soluzione, già sperimentata in passato, perché permette agli anziani di stare via da casa solo mezza giornata, così da poter svolgere regolarmente le loro incombenze domestiche quotidiane. Si parte dopo mezzogiorno in pullman e si torna prima di sera. Le spese sono certamente più contenute rispetto ad uno stesso periodo di soggiorno in una località termale" conclude Grancini. Il periodo prescelto per le cure è dal 5 al 17 maggio prossimi.

Giovanni Chiodini