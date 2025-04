Cultura e spazi sociali. Anche il quartiere Canazza ora ha la sua biblioteca

Adesso il puzzle chiamato a ricostruire il nuovo volto dell’edificio che in passato ha ospitato la Rsa Accorsi e che oggi ha preso il nome di “Spazio 27/B” è completo: dopo l’ingresso, nei mesi scorsi, delle attività di formazione e residenza, con l’Its Incom Academy e gli studenti della Rugby Academy di Parabiago, e l’apertura dell’attività di ristorazione Terzo Tempo Bistrò, ieri il lavoro di rigenerazione sociale guidato da Fondazione San Carlo, Cooperativa Intrecci e Renovo Impresa Sociale è stato completato con due servizi comunali di carattere socio-culturale, vale a dire la biblioteca di quartiere e il centro civico, Spazio Incontro Canazza.

Entrambi hanno trovato spazio al piano terra della struttura e sono stati inaugurati nel pomeriggio. "Si tratta di un momento storico per la nostra città – ha detto il sindaco, Lorenzo Radice, al taglio del nastro – ed è significativo che cada nel mese che abbiamo dedicato alla Comunità attiva: questo edificio, rimasto inutilizzato per circa 12 anni, ora torna finalmente a vivere in tutte le sue parti. Con l’arrivo nello Spazio 27/B della terza biblioteca cittadina e del centro civico, consegniamo al quartiere Canazza e alla città un luogo di comunità in cui convivranno formazione, servizi sociali e culturali, coworking, attività per il tempo libero, occasioni di socializzazione e spazi per la residenzialità temporanea, in una formula polifunzionale che vedrà la compresenza di generazioni e utenze diverse: un mix che significa ricchezza sociale".

La biblioteca, la terza a Legnano dopo la sede centrale di via Cavour e quella nel quartiere Mazzafame, nasce per diventare il motore di un gran numero di attività che coinvolgeranno diverse fasce d’età e abbracceranno un ampio ventaglio di proposte. Ambientata in un open space di circa 200 metri quadrati, riunisce diverse funzioni per diverse utenze (studio, gioco, socializzazione) e si candida a diventare presto un punto di riferimento per tutto il quartiere Canazza.

Il centro civico “Spazio Incontro Canazza”, invece, si trasferisce nella nuova sede dopo oltre vent’anni di attività nel vicino immobile di via Colombes. Il centro civico, gestito dalla cooperativa sociale Età Insieme, è già diventato un riferimento per il quartiere e per il territorio come luogo ricreativo, espressivo e culturale che propone "attività volte a creare relazioni, a rafforzare i legami sociali e a ridurre la solitudine".

Anche lo Spazio Incontro occupa circa 200 metri quadrati del piano terra, con ingresso proprio di fronte alla nuova biblioteca.