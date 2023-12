Cuggiono, rubati nella notte tutti i pc e i tablet alla scuola primaria di via Annoni

Cuggiono (Milano), 20 dicembre 2023 - Entrano nella scuola primaria di via Annoni a Cuggiono per rubare i pc. Ignoti si sono introdotti nell'edificio scolastico e hanno portato vis computer e diverso materiale informatico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuggiono che hanno effettuato i rilievi per trovare tracce dei responsabili. Per entrare nella scuola i ladri hanno sfondato un vetro di una classe al piano terra. Hanno poi girato per tutte le aule e aperto gli armadietti a caccia di qualcosa di valore da portare via.

Sono stati sottratti tutti i computer portatili utilizzati per la lavagna interattiva multimediale. Alcuni computer erano nella cassaforte e non sono stati toccati dai ladri che hanno però sottratto i tablet. Il comune sta vagliando la possibilità di mettere delle telecamere di sorveglianza.