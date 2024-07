Cuggiono, i pusher fuggono in mezzo al granoturco: abbandonati cocaina e una mannaia

Cuggiono, 20 luglio 2024 – Oltre mezzo chilo di cocaina, un cellulare, una mannaia e altri coltelli nonché apparecchiature elettroniche e sacchetti per la suddivisione dello stupefacente da spacciare sono stati sequestrati l’altro pomeriggio da una pattuglia della Polizia locale in via Don Angelo Ferrario, alla periferia di Castelletto di Cuggiono.

Il ritrovamento è stato possibile grazie alla perspicacia degli agenti che si sono posti all’inseguimento di due spacciatori nordafricani dopo aver notato che cedevano droga a un acquirente. Gli agenti hanno cercato di fermare gli spacciatori mettendosi al loro inseguimento ma questi, favoriti anche dalla presenza di un campo di granoturco, sono riusciti a dileguarsi lasciando tra le piante le borse con la droga.

La cocaina era contenuta in diversi sacchetti e sarebbe stata ulteriormente suddivisa in dosi. La zona del ritrovamento, attigua alla Cava Valentino, è una delle diverse aree agricole periferiche dove agricoltori e residenti hanno più volte segnalato alle forze dell’ordine episodi di spaccio. La zona è circondata da strade che possono favorire la fuga ed era monitorata da tempo, con frequenti passaggi delle pattuglie della Locale.

L’altro giorno gli agenti, notato lo scambio di droga, sono intervenuti ponendosi all’inseguimento degli spacciatori "che parlavano in arabo", come hanno poi riferito. "Le zone periferiche sono spesso teatro di spaccio e la presenza di così tanti pusher è sintomatica dell’alto consumo di droghe che si fa anche nei nostri territori – afferma il vicesindaco Sergio Berra – La polizia locale, finalmente rimpinguata negli organici, sta presidiando il territorio in maniera costante e questi sono i risultati".