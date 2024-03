Csv Insubria . Martino Villani nuovo direttore

Il Csv Insubria ha un nuovo direttore: Martino Villani (nella foto), esperto del terzo settore con una carriera di 30 anni nell’ambito dell’associazionismo, della cooperazione sociale e delle organizzazioni non profit. Succede a Maurizio Ampollini, che ha raggiunto l’età pensionabile. Villani ha già ricoperto il ruolo di direttore della sede del Csv di Como per 12 anni e di vicedirettore del Csv Insubria dal 2018, guadagnandosi la stima della comunità locale. Laureato in servizio sociale, ha maturato esperienze sulle dinamiche di gruppo, sullo sviluppo organizzativo e sui processi di integrazione, che ha applicato in contesti aziendali e del non profit. "Martino Villani porta con sé una ricca esperienza e un approccio centrato sulle persone e sulle comunità", dichiara il presidente del Csv Insubria Luigi Colzani. "La sfida che ci attende - sottolinea invece lo stesso Villani - è quella di riuscire a dare un contributo fattivo ai due territori, di Como e Varese, sostenendo l’implementazione di percorsi di lavoro comuni tra enti di terzo settore ed enti locali. L’obiettivo è dare slancio all’innovazione promossa dalla riforma del terzo settore attraverso l’esperienza maturata nei percorsi e nelle metodologie dello sviluppo di Comunità e della coesione sociale". Il Csv Insubria si occupa di promuovere e sviluppare il volontariato, la solidarietà e la cittadinanza attiva nelle province di Varese e Como. Sostiene le organizzazioni di volontariato favorendo la crescita e il benessere della comunità locale attraverso servizi e iniziative come formazione, consulenza, promozione dell’innovazione sociale e networking.

L.C.