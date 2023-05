"Così abbiamo garantito la sicurezza di Palio e Provaccia"

In una manifestazione dilatata a dismisura e con condizioni meteo problematiche, in occasione di un evento che in passato non aveva mancato di creare problemi, una cosa non è certo passata inosservata: nessun disordine, nessuno "scontro" tra contrade o altro evento fuori dalla legalità ha turbato la giornata. Sin dalla serata della Provaccia di venerdì, infatti, in campo sono scesi anche Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. "L’elaborazione delle migliori strategie di safety e di security - ha riassunto il vice questore, Ilenia Romano -, sono state il frutto dei numerosi sopralluoghi coordinati dal Commissariato legnanese e delle riunioni tecniche tenutesi in via Gilardelli con gli organizzatori, le Forze dell’Ordine attive sul territorio, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari, steward e Croce Rossa". Il servizio di ordine, coordinato dal Commissariato di Legnano, ha così preso il la mattina di sabato in Piazza San Magno, con le bonifiche effettuate dalla Squadra Cinofili e Artificieri di Milano, ripetute nel pomeriggio allo Stadio Mari (stesso schema la sera della Provaccia). In campo anche personale in alta uniforme della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, e i reparti a cavallo della Polizia di Stato, che hanno guidato il Carroccio fino allo Stadio Mari. P.G.