Gira seminudo per il centro di Legnano brandendo un bastone e una padella: bloccato dai carabinieri

Legnano (Milano) – Camminava per il centro di Legnano, in corso Magenta, scalzo, vestito di un solo paio di pantaloncini e brandendo un manico in legno e una padella, in evidente stato di alterazione, proferendo frasi minacciose e spaventando chi in quel momento si trovava in zona: nella mattinata di oggi è stato necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine cittadine, carabinieri e polizia locale, per riportare la calma nell’area pedonale del centro cittadino.

Il giovane, di origine nordafricana e completamente fuori di sé, si aggirava per la zona, come si è appurato in un secondo tempo, alla ricerca di un connazionale con cui probabilmente aveva avuto qualche diverbio o motivo di disaccordo. Fatto sta che, brandendo le già citate armi improvvisate, il giovane si stava aggirando nervoso per la zona del centro fin quando alcuni cittadini hanno pensato bene di avvertire le forze dell’ordine. Una volta intervenuti i carabinieri c’è voluto comunque un po’ di tempo prima di riuscire a immobilizzare l’uomo. Una volta ammanettato, è stato poi portato in ospedale. Sarà denunciato per porto di oggetto atto ad offendere.