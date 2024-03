Corsa al Municipio . Zerboni candidato di FdI

Sarà Marco Zerboni il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica per San Vittore Olona. Le segreterie provinciali e cittadine dei partiti annunciano la candidatura a sindaco di Zerboni, un volto noto della politica sanvittorese. 52 anni, professionista stimato nel campo assicurativo e impegnato nella vita amministrativa, si candida con l’obiettivo di portare un cambiamento delle politiche cittadine basato sulla concretezza e sull’attenzione alle esigenze del singolo cittadino. "Accolgo questa sfida promettendo il massimo impegno per ricostruire un rapporto di collaborazione con i sanvittoresi, cui garantisco fin d’ora la massima disponibilità ad ascoltarne le problematiche e a recepire i suggerimenti che vorranno darmi nella stesura del programma amministrativo: la forza di una comunità sono i singoli cittadini e la forza del singolo cittadino è la sua comunità". La candidatura di Marco Zerboni è aperta – dichiarano le segreterie - agli altri partiti e forze sociali che si riconoscono nel centro-destra e ne condividono le politiche di attenzione alla persona, alle famiglie, alle esigenze del mondo produttivo e associativo". Ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e bilancio nell’ex amministrazione Vercesi, da oltre 20 anni siede in consiglio comunale.