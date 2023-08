Corbetta, anche il cimitero nel mirino dei ladri: razzia di rame e bronzo dalle tombe

Corbetta (Milano) – Nelle ultime notti i ladri l’hanno fatta da padrone all’interno del cimitero comunale di via IV Novembre. Sono stati asportati numerosi portavasi in rame e bronzo, due metalli facilmente collocabili sul mercato del riciclaggio dei materiali non ferrosi, staccandoli dai monumenti. Ci sono stati anche dei tentativi di trafugare delle statue, non riusciti. Lo scempio è stato denunciato dalle persone che si sono recate al cimitero e hanno visto i loro monumenti deturpati, con i fiori abbandonati proprio dove c’erano i vasi e i supporti degli stessi.

"Credo che non ci siano parole per descrivere quanto successo – ha commentato il sindaco Marco Ballarini – Si tratta di un gesto veramente ignobile fatto da dei balordi. I vasi in sé oltre ad avere un valore economico, hanno soprattutto un valore affettivo inestimabile perché si tratta di oggetti legati alle tombe dove riposano i nostri cari".

Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza che hanno definito i furti a cimitero "tristi episodi purtroppo non nuovi sul territorio, che destano particolare sdegno per il luogo in cui sono stati compiuti". "Il nostro auspicio - prosegue la nota di Noi Corbetta - è che le sezioni del cimitero colpite possano essere risistemate quanto prima, ma soprattutto che l’amministrazione abbia già previsto interventi di lungo periodo volti a scongiurare future incursioni".

Furti e tentativi di furto si registrano quotidianamente anche per le residenze private. In alcuni casi gli allarmi riescono a mettere in fuga i malviventi ma spesso invece sono i malviventi ad avere la meglio.

Nella mattina di giovedì 10 agosto una pattuglia della polizia locale è invece riuscita a bloccare alcuni ladri proprio mentre stavano cercando di entrare in un appartamento. Fermati e sottoposti a identificazione i malviventi sono a disposizione della magistratura. L’auto con la quale erano arrivati in zona è stata sequestrata, come pure gli oggetti trovati addosso ai malviventi, probabilmente frutto della loro attività.