Il circuito a misura di bimbo. Trofeo Lions Sesto Somma. Non solo una gara ciclistica

Domenica Somma Lombardo si trasformerà in un circuito ciclistico a misura di bambino, accogliendo la trentesima edizione del Trofeo Lions Sesto Somma. L’evento, dedicato alla categoria Giovanissimi dai 6 ai 13 anni, è organizzato dal Velo Club Sommese con il Lions Club Sesto Calende - Somma Lombardo, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. La partenza della gara è prevista alle 14.30 in corso della Repubblica, davanti al Bar del Corso, a pochi passi dalla filiale della Bcc che sarà simbolicamente il cuore della manifestazione, accogliendo partenza e arrivo. Il percorso toccherà via Palestro per poi concludersi nuovamente su corso della Repubblica. Il pomeriggio sarà animato dalle diverse batterie in base alle fasce d’età, dalla G1 alla G6, che coinvolgeranno i piccoli ciclisti in una giornata di sport, entusiasmo e partecipazione.

"Il Trofeo Lions non è solo una gara ciclistica – sottolinea Silvio Pezzotta, presidente del Velo Club Sommese – bensì un appuntamento che da trent’anni porta con sé entusiasmo, spirito educativo e senso di comunità. Tutti i presidenti del Lions Club che si sono succeduti in questo lungo arco di tempo hanno creduto nel valore profondo dell’iniziativa, che non si è mai interrotta". Un evento che va oltre la dimensione sportiva per abbracciare cultura, formazione e socialità.

"Una corsa che insegna valori condivisi e sani. Da qui sono passati anche giovani che poi hanno intrapreso la carriera professionistica". Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha evidenziato il legame tra sport e principi cooperativi della banca: "Questa corsa parte proprio accanto alla nostra filiale. È rivolta ai più piccoli, ma racchiude significati grandi: educazione, spirito di squadra, rispetto delle regole e impegno".

In palio il prestigioso Trofeo Lions Club Sesto-Somma, la Coppa Roberto Sciarini alla memoria e la Coppa Maghetti. Verranno premiati i primi cinque classificati maschi e le prime tre femmine di ogni categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo. "Questo evento dimostra come lo sport possa diventare occasione di solidarietà, educazione civica e attenzione per le nuove generazioni", conclude Pezzotta.

Christian Sormani