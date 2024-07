Corbetta, esplode contenitore di catrame: operai investiti, due gravemente ustionati

Corbetta (Milano) – Incidente sul lavoro oggi, mercoledì 17 luglio, a Corbetta, nel Milanese. L’allarme è scattato poco dopo 14.30 in via Milano, in un cantiere stradale. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) per cause ancora in corso di accertamento ci sarebbe stata una esplosione di un contenitore di catrame. Il materiale incandescente – secondo le prime informazioni – avrebbe investito tre operai, che si trovavano al lavoro in quel momento.

Il ferito in condizioni più critiche è un uomo di 60 anni portato in codice rosso all’ospedale di Legnano con ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, di primo grado al torace. In gravi condizioni anche un 62enne che ha riportato ustioni di primo grado al volto, alla gamba e al braccio. è stato portato all’ospedale di Magenta, anche lui in codice rosso. Soccorso anche un 63enne, che non ha avuto bisogno di ospedalizzazione. Sul posto due ambulanze, un’automedica e le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.