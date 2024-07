Operaio bergamasco muore folgorato mentre lavora in Svizzera: addio a Ivo Conti, aveva 44 anni

Incidente fatale sul lavoro in Val Surserla, in Svizzera. Un lavoratore di 44 anni è morto martedì dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava su una linea ad alta tensione nei pressi di Rueun, frazione del Comune di Ilanz/Glion, nel cantone dei Grigioni. Si chiamava Ivo Conti ed era residente ad Ardesio, in provincia di Bergamo.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando alla manutenzione di alcuni cavi quando è rimasto folgorato. Ad accorgersi dell'incidente sono stati i colleghi, che hanno dato l'allarme: inutili, però, purtroppo i soccorsi. Non sono ancora note le tempistiche per il rimpatrio della salma ad Ardesio, dove saranno celebrati i funerali.

Ivo Conti è il secondo operaio bergamasco morto sul lavoro in trasferta quel giorno. Un altro lavoratore di 48 anni, di origine marocchina e residente a Barbariga, ha perso la vita nella tarda mattinata di martedì a Noriglio, frazione del comune di Rovereto, in Trentino.