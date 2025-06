Gerola Alta, caduta fatale: donna di 74 anni precipita e muore

Sondrio, 21 giugno 2025 – Una nuova tragedia sulle montagne della provincia di Sondrio, la terza nel giro di neppure un mese. È capitato nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, in una zona impervia del territorio comunale di Gerola Alta. A perdere la vita una donna di 74 anni in seguito a una scivolata su terreno impervio che non le ha lasciato scampo.

Secondo le prime notizie pare che sarebbe caduta non in seguito a un piede messo in fallo, ma perché colpita da malore.

L'allarme alle 14.43, sul posto l’elisoccorso di Areu Sondrio, ambulanza e automedica che non hanno tuttavia potuto fare alcunché, se non constatare il decesso della donna