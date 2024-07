Bulciago, esplode quadro elettrico in azienda: ustionato operaio di 44 anni

Bulciago (Lecco) – Un altro infortunio sul lavoro, l’ennesimo in Lombardia. Questa volta, per fortuna, dalle conseguenze non gravi, nonostante all’inizio si fosse temuto ben altro epilogo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio a Bulciago, in provincia di Lecco.

L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri nell'azienda di Bulciago

Qui, alla Essegel, azienda produttrice di gelati in via Roma, un operaio di 44 anni è stato soccorso in codice rosso per l’esplosione di un quadro elettrico all’interno dello stabilimento. L’uomo è stato investito dalla fiammata che gli ha provocato ustioni a una mano e al volto e trasportato all’ospedale di Niguarda dove è poi arrivato in codice giallo nel centro ustionati del nosocomio milanese. Oltre al personale di Areu giunto per i soccorsi, insieme all’elicottero decollato da Bergamo, nel luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri di Merate che dovranno stabilire che cosa sia realmente successo e se fossero rispettate tutte le normative di sicurezza.