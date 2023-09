Coppa Bernocchi. Rischio caos in città

Sarà un lunedì decisamente movimentato quello che si appresta a vivere la città di Parabiago in vista della partenza della 104esima edizione della Coppa Bernocchi. La partenza della coppa di ciclismo per la prima volta avverrà da Parabiago nell’ambito delle manifestazioni celebrative del Centenario della vittoria del parabiaghese Libero Ferrario ai Campionati Mondiali di ciclismo a Zurigo nel 1923. Si tratta di una manifestazione sportiva di livello internazionale a cui parteciperanno 175 atleti (25 squadre iscritte) provenienti da 11 nazioni e da 4 continenti diversi. La manifestazione si svolgerà in piazza Maggiolini e coinvolgerà tutto il centro della città, sia per le operazioni connesse all’attività sportiva sia per la logistica.

Il ritrovo delle squadre e la loro presentazione sono previsti, infatti, a partire dalle 9.30 con successivo tratto a velocità controllata all’interno della città di Parabiago. Con queste premesse a partire dalle 5 del mattino e fino alle 13 saranno chiuse al traffico diverse piazze e strade, mentre le scuole “Manzoni“ e “Sant’Ambrogio“ resteranno chiuse per tutta la giornata.