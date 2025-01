Conto alla rovescia della Cross per Tutti, la corsa più amata d’italia

Domenica i prati di Canegrate ospiteranno la prima tappa del “Cross per Tutti”, il circuito di corsa campestre più partecipato d’Italia. Con oltre 2.200 partecipanti alla scorsa edizione e un totale di circa 5.000 presenze, compresi accompagnatori e sostenitori, l’evento si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di atletica.

L’edizione 2025 del “Cross per Tutti”, giunto alla sua 14ª edizione, vedrà l’inizio ufficiale alle 8 al centro sportivo Sandro Pertini di via Terni, dove sarà allestito un ristorante e un bar per accogliere atleti e accompagnatori. La gara inaugurale si snoderà su un percorso suggestivo, che attraversa i prati e il boschetto del Parco del Roccolo, una zona colpita dalla tempesta del 2023 ma prontamente ripulita grazie all’intervento del Comune di Canegrate. Umberto Scordamaglia, segretario dell’Atletica Par Canegrate e responsabile della tappa, ha dichiarato: "Il tracciato è diviso in due: una parte sul prato e un’altra all’interno del boschetto. Grazie all’impegno del Comune, stiamo lavorando su un progetto triennale per creare percorsi sportivi permanenti". Un’importante novità di questa edizione riguarda l’attenzione all’ambiente, con l’uso di materiali biodegradabili per i nastri di delimitazione, riducendo le emissioni di Co2. Inoltre, il costo del pettorale è stato fissato a sette euro per tutte le categorie, permettendo agli atleti di iscriversi a tutte le sei tappe del circuito con un’unica registrazione. La Protezione Civile, il Comune di Canegrate saranno presenti per garantire il successo dell’evento. "Il supporto della banca è fondamentale per realizzare progetti come questo," ha sottolineato Scordamaglia. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 marzo all’Excelsior Cinema & Teatro di Cesano Maderno. Intanto, l’appuntamento è per domenica con la prima gara che prenderà il via alle 9, offrendo a tutti un’occasione di sport, aggregazione e divertimento. Ch.So.