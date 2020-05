Legnano (Milano), 21 maggio 2020 - Torna a suonare un piccolo campanello d’allarme per quanto riguarda i dati dei nuovi positivi al test del tampone per il coronavirus: più che l’aumento “fuori scala” di alcuni Comuni, sempre se rapportato a quanto successo nell’ultima settimana, è infatti il riscontro complessivo del territorio a interrompere la tendenza al miglioramento dei dati che pareva ormai definita da parecchi giorni. Nei 40 Comuni dell’area del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense che 24 ore fa avevano almeno dieci casi di positività al test sul loro territorio, solo 12 sono infatti rimasti fermi al dato precedente. Per tutti gli altri, i casi sono in aumento, tanto che i 2.837 positivi di ieri sono diventati oggi, nel dato cumulativo dall’inizio dell’emergenza, 2.891: si tratta una crescita in 24 ore di 54 unità che in questa statistica non veniva evidenziata da inizio maggio anche se, anche in questo caso, non è possibile stabilire il rapporto con il numero di tamponi effettivamente effettuati sui residenti dei Comuni interessati.

I Comuni che oggi hanno fatto registrare gli aumenti più consistenti sono stati Arconate e Sedriano, per entrambi sei positivi in più: a Nerviano l’aumento è stato di cinque unità. Legnano cresce di tre unità e ora i casi sono 565. Ecco la lista dei quaranta Comuni del territorio con il dato cumulativo dei positivi al test del tampone dall’inizio dell’emergenza coronavirus: Legnano 565, Abbiategrasso 309, Parabiago 176, Magenta 160, Vittuone 145, Cerro Maggiore 116, Corbetta 100, Bareggio 89, San Vittore Olona 80, Villa Cortese 79, Sedriano 79, Busto Garolfo 74, Nerviano 73, Turbigo 70, Arluno 63, Inveruno 61, Mesero 57, Canegrate 49, Castano Primo 45, Rescaldina 42, Marcallo Con Casone 36, Arconate 41,Cuggiono 34, San Giorgio Su Legnano 31, Ossona 29, Magnago 29, Robecco Sul Naviglio 29, Santo Stefano Ticino 28, Casorezzo 27, Vermezzo Con Zelo 22, Motta Visconti 21, Cisliano 20, Robecchetto Con Induno 19, Dairago 16, Buscate 15, Vanzaghello 14, Ozzero 14, Cassinetta di Lugagnano 12, Albairate 11 e Boffalora Ticino 11.