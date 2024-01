Contadini in corteo con fiaccole e torce

Saronnesi alle finestre con macchine fotografiche spianate e tante, tantissime persone che hanno lasciato i negozi per assistere di persona al passaggio della fiaccolata. Si è rinnovata la tradizione, e la grande emozione, della fiaccolata organizzata dal gruppo Sant’Antonio come anteprima del corteo che oggi, per la quindicesima volta, attraverserà le vie del centro storico. Ieri sera alle 1730 il gruppo dei contadini con carretti, ceste e fiaccole hanno attraversato la zona a traffico limitato da via San Cristoforo a via San Giuseppe in costume e con la torcia. Tradizionale la sosta in piazza Libertà, dove si sono radunati diversi passanti per ammirare carrette e costumi. Al ritorno al borgo contadino uno spettacolo di luci sulle chiesetta di Sant’Antonio, preludio delle spettacolo pirotecnico che alle 21,15 ha colorato il cielo sopra l’oratorio della chiesa del Prealpi dove in serata si è tenuta la tradizionale polentata preparata e servita dai volontari del gruppo di Sant’Antonio. L’appuntamento con la rievocazione storica è per oggi alle 15 nel quartiere della chiesetta di Sant’Abate.