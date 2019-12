Legnano (Milano), 13 dicembre 2019 - Uno Stradivari per Telethon. Un evento straordinario in occasione del Natale 2019 ormai alle porte. Il maestro Lorenzo Meraviglia suonerà eccezionalmente il prezioso violino Omobono Stradivari del 1730/40 accompagnato dagli archi dell’Accademia, dal Coro Ars Nova di Cerro Maggiore. Il concerto si terrà venerdì 20 dicembre alle 21 nella chiesa del Redentore a Legnano. Il progetto gode del Patrocinio del Senato della Repubblica, del ministero per i beni e le attività culturali, della regione Lombardia. Il preziosissimo violino Stradivari è assicurato per oltre 10 milioni di euro.

