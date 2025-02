Colpito al braccio dalla putrella finisce in ospedale verniciatore. Lesioni meno gravi del temuto

Stava lavorando nella ditta di verniciatura di via per Casterno a Robecco sul Naviglio, quando è rimasto coinvolto in un infortunio. È accaduto ieri mattina, poco prima delle . Un uomo di 34 anni era impegnato in un’operazione di verniciatura, quando la putrella si è girata e lo ha colpito al braccio. Soccorso immediatamente dai colleghi sul posto è intervenuto l’equipaggio di turno della Ata di Zelo, unitamente all’automedica. Sempre vigile e cosciente, l’uomo è stato stabilizzato e trasferito, in codice giallo, al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano con una frattura al braccio. Giunti sul posto gli operatori della Polizia locale di Robecco sul Naviglio seguiti dai funzionari di Ats prevenzione infortuni sul lavoro. A loro il compito di completare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Lo scorso anno, sempre nel mese di ottobre a Robecco sul Naviglio, un ragazzo di 21 anni era rimasto vittima di un grave infortunio. Stava utilizzando il flessibile quando l’attrezzo gli è sfuggito di mano amputandogli una parte del dito della mano destra. In quell’occasione era stato trasferito in ambulanza alla multimedica di Sesto. Il 2024 non si era concluso bene nel Magentino con una serie di infortuni, non gravissimi ma di una certa entità che avevano interessato le ditte. A Vittuone un operaio aveva riportato un trauma cranico importante provocato da un tubo in metallo e anche lui era stato trasferito, in codice giallo, all’ospedale di Legnano. A Marcallo con Casone un altro incidente aveva coinvolto un uomo di 61 anni. Una lamiera che stava spostando dal cassone di un camion insieme ai colleghi, aveva improvvisamente ceduto e gli era finita sui piedi.

Graziano Masperi