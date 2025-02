Cinture e cellulari, automobilisti più disciplinati

Erano stati un elemento di allarme negli ultimi anni, ma i dati riferiti al 2024 sembrano testimoniare un calo del fenomeno: sono le auto senza revisione o sprovviste del certificato assicurativo, scovate nel corso dei controlli della polizia locale di Legnano. Le violazioni per mancata copertura assicurativa, infatti, sono state 176 nel 2024, in diminuzione rispetto alle 296 rilevate nel corso del 2023 ma superiori alle 154 del 2022. Le violazioni per mancata revisione, invece, sono state 711 nel 2024, in diminuzione sia rispetto alle 1.116 del 2023, sia alle 899 del 2022. Le violazioni al codice della strada sono state in totale 31.019, leggermente inferiori rispetto alle 31.487 del 2023, ma superiori alle 28.988 del 2022. L’importo delle sanzioni accertato nel bilancio di competenza è stato di 2 milioni 967mila euro nel 2024, in calo rispetto agli oltre 3,1 milioni del 2023.

Quanto a cellulari alla guida e cinture di sicurezza, sembra che i conducenti stiano migliorando i comportamenti alla guida. Le violazioni sulle cinture di sicurezza sono state 391, in diminuzione rispetto alle 502 del 2023 e alle 475 del 2022. I verbali per utilizzo del cellulare alla guida, invece, sono stati 287, in diminuzione rispetto ai 326 del 2023 e ai 298 del 2022. Anche le utenze deboli, pedoni e ciclisti, sono entrati nel mirino della polizia locale: le violazioni commesse sono state 91 nel 2024 in aumento rispetto sia alle 7 del 2023 che alle 5 del 2022. I servizi di controllo per i divieti per pulizia strade sono stati 174 nel 2024, in aumento rispetto ai 160 del 2023 e ai 92 del 2022, e hanno prodotto risultati evidenti: le sanzioni per divieti di sosta sono state 3.740, superiori rispetto alle 3.183 del 2023.

Su cosa si concentrerà la polizia locale nel corso del 2025? Sulle false biciclette elettriche in circolazione che, anziché essere mezzi a pedalata assistita, sono in tutto e per tutto motorini con acceleratore senza assicurazione e senza targa liberamente circolanti. Una pessima tendenza che andrebbe frenata sul nascere.

P.G.