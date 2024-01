Ciclista rischia la vita. Sotto accusa una siepe potata male

Ha rischiato la vita il ciclista che mercoledì, all’ora di pranzo, pedalava per Abbiategrasso. L’uomo è stato sorpassato da un’automobilista che lo ha stretto facendolo cadere contro la siepe che sporge dal marciapiede. Bicicletta accartocciata e distrutta, ma miracolosamente ciclista illeso. Su posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. L’automobilista non ha evidentemente mantenuto la distanza di sicurezza, ma la siepe spinosa sporgente fuori dal cordolo ha poi impedito al ciclista di appoggiarsi al marciapiede per non cadere. "È dal gennaio 2021 che abbiamo ripetutamente segnalato il rischio all’Amaga e al Comune, agli uffici preposti, agli assessori ed anche al Sindaco – affermano dall’associazione Fiab Abbiateinbici –. Le potature non sono dappertutto eseguite in modo da limitare la siepe che ormai sporge dai marciapiedi in vari tratti dei bastioni. Per la sicurezza dei ciclisti deve stare circa 30 centimetri all’interno del marciapiede".

G.Ch.