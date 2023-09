Ciclabile ripulita a Cerro Maggiore: il grazie del sindaco Berra Il sindaco di Cerro Maggiore ringrazia Tecnomat e i suoi colleghi per aver partecipato al World Cleanup Day, un'iniziativa globale per combattere l'inquinamento da rifiuti abbandonati o smaltiti illegalmente. Un esempio di come la comunità possa unirsi per proteggere l'ambiente.