Chiesetta di Legnarello nel degrado. Ora il Comune vuole rilanciarla

Un’azione legale per ottenere la cessione gratuita della chiesetta di Legnarello, da anni abbandonata. La Giunta ha deciso di avviare l’iter a causa dell’inadempienza degli obblighi contenuti nella convenzione urbanistica da parte di un operatore privato. La convenzione, stipulata nel maggio 2007, riguarda infatti il Piano attuativo che insiste sulle vie Alfieri, Foscolo e Moscova e comprende al suo interno, appunto, l’ex oratorio San Luigi, più comunemente conosciuto come chiesetta di Legnarello.

La convenzione prevede che questo edificio sia il secondo lotto d’intervento del Piano, che deve essere regolato da una specifica convenzione da stipularsi entro cinque anni dalla firma della prima. In caso di mancata stipula della convenzione la chiesetta deve essere ceduta gratuitamente al Comune.

Ma a oggi, non essendo stato stipulato alcun accordo, né essendo stato ceduto l’edificio, il Comune, dopo ripetute contestazioni dell’inadempienza all’operatore privato, che non hanno avuto alcun effetto, ha deciso di intraprendere un’azione legale in via giudiziale per ottenere il rispetto della convenzione e, quindi, la cessione gratuita dell’immobile.

"Questa situazione di stallo si protrae da tanti, troppi anni e non possiamo più aspettare – ha detto a proposito Lorena Fedeli, assessore alla Città futura -: da una parte il protrarsi dell’inadempienza può ulteriormente compromettere la conservazione dell’edificio, dall’altra si avvicina la data di scadenza della convenzione. Da tempo l’amministrazione ha contestato ripetutamente all’operatore privato l’inadempimento. Legnarello da troppi anni convive con questa ferita. L’ex chiesetta è un luogo che, opportunamente recuperato, potrebbe contribuire, con la sistemazione di Piazza del Redentore a valorizzare la parte storica del quartiere".