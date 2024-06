Chiamata alle urne. Cambiano i sindaci di 22 Comuni: sono 51 i candidati

Da questo pomeriggio, e poi domani, i residenti in 22 Comuni della zona riceveranno una doppia scheda ai seggi. Dovranno eleggere anche il loro sindaco. I candidati sono 51: tredici quelli in carica che si ripresentano. Tra questi Gilles Ielo a Rescaldina, che avrà come avversari Mauro De Candia e Luca Perotta, Daniela Rossi a San Vittore Olona (altri candidati Daniela Colombo, Fabrizio Sberna e Marco Zerboni), Sergio Calloni ad Arconate che sfida Mario Mantovani (candidato anche alle Europee), Flavio Crivellin ad Albairate (altro contendente Matteo Pedretti), Maria Pia Colombo a Bernate Ticino (che sfida il suo predecessore Osvaldo Chiaramonte e Alessio Ottolini già in gara cinque anni orsono). A Nosate si ricandida il sindaco Roberto Colombo: avrà come avversarie due donne, Stefania Paccagnella, consigliere di minoranza, e Maria Federico di Forza Nuova. Questa ultima era annunciata anche a Marcallo ma non ce l’ha fatta a presentare la lista lasciando campo libero a Marina Roma, in cerca di riconferma, e a Fausto Coatti.

In cerca di riconferma anche Arconte Gatti a Vanzaghello (sfidante Rino Giani), Omar Cirulli a Gudo Visconti (in gara con Marco Colombo e Emilio D’Oscar) e, per il terzo mandato, Dario Tunesi a Santo Stefano Ticino sfidato da Furio Audino.

Tre i candidati che si sfidano a Robecco: Fortunata Barni tenta la terza conferma consecutiva incalzata da Fabio Barenghi e Paola Rossi. Per evitare il commissariamento in caso di un numero di votanti inferiore al 40% degli aventi diritto Davide Garavaglia a Mesero ha messo assieme anche una seconda lista, che si qui si è distinta per l’anonimato (non un volantino, non una fotografia, neanche del candidato sindaco "sfidante", peraltro non residente). Un rischio che hanno invece deciso di correre, presentandosi senza avversari, Sabina Doniselli a Boffalora Ticino (in cerca di una riconferma), Rossella Giola a Casorezzo, Pietro Invernizzi ad Ozzero e Marco Iamoni a Morimondo. In altri sei Comuni il nome che uscirà dalle urne sarà quello di un sindaco nuovo di zecca. Le sfide più attese sono quelle di Castano Primo, dove la maggioranza uscente si presenta con due candidati (Carola Bonalli e Alessandro Landini) sfidati da Roberto Colombo e Federico Cerruto, e di Busto Garolfo dove il posto lasciato libero da Susanna Biondi è ambito da Marcello Manno, Marco Binaghi, Patrizia D’Elia e Giovanni Rigoroli. C’è attesa anche per l’esito del voto ad Inveruno dove Vincenzo Grande sfida il vicesindaco uscente Nicoletta Saveri.

Promosso dal ruolo di vicesindaco a quello di candidato sindaco è anche Alessandro Filadelfia contende ad Ada Rattaro il seggio di sindaco a Vermezzo con Zelo. Ad Arluno Alfio Colombo sfida Luigi Alfieri. Quattro i candidati in gara ad Ossona: Sergio Garavaglia, Giovanni Oldani, Giovanni Venegoni e Federico Nebuloni. Quest’ultimo è il candidato sindaco più giovane tra i 51 in gara, ha solo 20 anni, ed è a capo di una lista di giovanissimi.

