Cerro Maggiore, rissa tra giovani: 19enne in ospedale

Cerro Maggiore (Milano) – Una lite, scoppiata probabilmente per futili, ha coinvolto oggi poco dopo mezzogiorno tre giovani nella zona di via San Carlo, a Cerro Maggiore. Ad avere la peggio un 19enne che è stato infine medicato in ospedale dopo l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce rossa di Legnano, e dei carabinieri.

Secondo la ricostruzione dello stesso 19enne, ancora tutta da confermare e ovviamente negata dalla controparte, sarebbero stati gli altri due ragazzi a trovare un pretesto per aggredirlo. Quando i militari sono arrivati sul posto (con loro anche gli agenti della Polizia locale di Cerro Maggiore) il 19enne ha anche spiegato di aver scattato una foto ai suoi aggressori subito dopo la lite e che, in tutta risposta, gli altri due gli avrebbero sottratto lo smartphone. Per questo motivo i carabinieri stanno provando a ricostruire con certezza la situazione perché, nel caso, verrebbe presa in considerazione anche l’ipotesi di rapina impropria. Il 19enne è stato condotto in ospedale a Castellanza per essere medicato.