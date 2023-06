Cerro Maggiore, panetti di droga in pizzeria: arrestato il titolare. Erano nascosti insieme alle derrate alimentari

Cerro Maggiore (Milano), 17 giugno 2023 – Quando i carabinieri si sono presentati alle porte del suo ristorante, al culmine di un’indagine iniziata parecchio tempo fa, sono andati a colpo sicuro e con l’aiuto dei cani antidroga hanno infine trovato 4,4 chilogrammi di hascisc e una cinquantina di grammi di marijuana ben nascosti nei locali.

Il titolare di una pizzeria di Cerro Maggiore, a pochi passi dall’ingresso dell’autostrada, classe 1976, da parecchi anni attivo nella ristorazione e incensurato, è stato per questo motivo arrestato nella giornata di venerdì con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, condotto al carcere di Busto Arsizio ed entro lunedì verrà interrogato dal gip Piera Bossi.

La droga, suddivisa in panetti, è stata trovata dai cani antidroga nel corso della perquisizione avvenuta venerdì pomeriggio nella zona del ristorante dove vengono normalmente conservate anche le derrate alimentari: le indagini proseguono per cercare di comprendere se altre persone che lavorano nel ristorante avessero accesso all’area dove la droga era conservata, in modo da chiarire le responsabilità. Va considerato che la struttura particolare del ristorante, dotato di una tensostruttura esterna, rende piuttosto semplice un accesso non sempre controllato.