Sono 110 anni di storia gloriosa. L’AC Legnano in festa con il popolo dei tifosi lilla

Legnano, 15 aprile 2023 – Presentato nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni il programma per i festeggiamenti del 110° anniversario di fondazione dell’A.C. Legnano. A fare gli onori di casa, dopo il discorso di apertura del giornalista sportivo Luca Di Falco, il direttore sportivo dei lilla Eros Pogliani, affiancato dall’assessore allo sport legnanese Guido Bragato, dall’allenatore Francesco Punzi e dal capitano della squadra del Legnano calcio, Antonio Arpino.

Lunedì prossimo al teatro Tirinnanzi ci sarà una serata dedicata alla squadra lilla, con ospiti del mondo del calcio noti anche a livello internazionale. Il grande Gigi Riva sarà collegato telefonicamente dalla Sardegna e verrà premiato per la sua stagione in maglia lilla nell’ormai lontano 1962/63. Ma il palco del teatro sarà per giocatori e dirigenti del passato lilla oltre ai rappresentanti della tifoseria organizzata e i famigliari di Andrea Rinaldi, lo sfortunato giovane giocatore morto l’11 maggio del 2020, che ridaranno al Legnano la maglia numero 8 che era stata ritirata per onore al figlio deceduto, perché dal prossimo anno possa tornare a essere indossata nelle gare.

La serata sarà dedicata a due tifosi lilla che non ci sono più: Fabrizio Bergamaschi, Fabbro per gli amici in curva, e la piccola Gaia. Oltre a Riva saranno premiati altri giocatori lilla che hanno fatto la miglior carriera in serie A e in serie B, oltre ai top 11 giocatori lilla nei 110 anni di storia, come il portiere Castellazzi e il recordman di presenze Talarini. Giocatori questi che si troveranno prima allo stadio Mari alle 18 e poi sul red carpet del teatro legnanese. Grande assente il presidente Montanari, alle prese con le grane senesi e con la squalifica dal calcio per tre mesi. Come ha spiegato Pogliani, il massimo dirigente lilla non sarà presente alla serata a causa dei problemi del club toscano che milita in serie C. In sala ci sarà anche un grande allenatore internazionale come Fabio Capello e tanti altri ospiti.

L’appuntamento è per le 19.45 al teatro che ospiterà due ore di spettacolo con ospiti e immagini dei protagonisti di questa lunga cavalcata sportiva iniziata nel 1913 e proseguita con diverse vicissitudini, fallimento compreso. I fasti della serie A negli anni ‘50 sono ormai lontani e oggi il Legnano si accontenta di un semiprofessionismo che non soddisfa più i supporter lilla che comunque continuano a sostenere la squadra.