Centro sportivo rimesso a nuovo: "Polo sociale"

Taglio del nastro del rinnovato Centro sportivo La Madonnina di via Bellini e del punto ristoro NV Bistrot al suo interno. Erano presenti il sindaco Mirella Cerini, il consigliere delegato allo Sport Luigi Croci e il presidente di Usd Castellanzese 1921, Alberto Affetti. NV Bistrot, di 80 metri quadrati, funzionerà come bar e tavola calda, con apertura dalle 16 fino a sera. Il campo sportivo, realizzato a fine anni ‘80, è stato oggetto di riqualificazione, per l’adeguamento ai nuovi parametri di sicurezza, sostenibilità e minor impatto ambientale. Il costo degli interventi, di 495mila euro, è stato finanziato con l’accensione di un mutuo da parte del Comune con l’Istituto di credito sportivo. A questo investimento si sommano altri 20.500 euro, finanziati con risorse proprie del Comune, per l’allacciamento dell’impianto alla rete di teleriscaldamento. "La struttura sarà un polo di aggregazione sociale" ha detto Cerini. S.V.