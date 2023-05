Centri estivi, ultimi giorni per iscrivere i propri figli alle attività: le scadenze a Legnano

Tra poco chiuderanno le scuole per la sosta estiva e per garantire "l’organizzazione famigliare" le opzioni per chi ha figli piccoli sono sostanzialmente due: gli oratori e i centri ricreativi del Comune.

Per quanto riguarda questi ultimi, le iscrizioni al Centro ricreativo Estivo 2023, denominato "I Guardiani del parco pastello", sono aperte ancora per pochi giorni e le domande saranno accolte sino al 28 maggio con modalità on line (sul sito www.crdlegnano.it). Il soggetto incaricato di gestire il servizio, individuato dall’Azienda Speciale Consortile So.Le mediante procedura di gara, è Stripes, la cooperativa sociale che già si occupa di numerosi servizi in città.

Tre saranno i plessi scolastici che ospiteranno il Centro Estivo: la scuola primaria Pascoli di via Colombes, dal 12 giugno al 28 luglio, per i bambini dai 6 ai 12 anni; la scuola primaria Deledda di via Parma, dal 12 giugno al 28 luglio e dal 21 agosto al 6 settembre per i bambini dai 6 ai 12 anni; infine, la scuola dell’infanzia Frank di via Colombes, dal 3 luglio al 28 luglio e dal 21 agosto al 30 agosto, per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per tutte le strutture l’orario di apertura massima sarà da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.

L’inserimento anche di utenti sino a 13 anni sarà accettato solo in caso di contemporanea frequenza di fratelli minori. Saranno accettati al centro estivo della scuola dell’infanzia solo i bambini che abbiano già frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia e ai centri estivi della primaria soltanto i bambini che abbiano frequentato il primo anno di primaria.

I bambini con disabilità saranno accolti e coinvolti in tutte le attività del centro, nessuna esclusa, e per loro sarà predisposto un progetto educativo personalizzato coerente con quello seguito nel corso dell’anno scolastico 2022-2023. Prima dell’inizio del Centro Estivo sarà convocata anche un’assemblea online con i genitori dei bambini iscritti per l’esposizione del progetto.