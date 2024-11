Celebrazione delle famiglie. Il cardinale Coccopalmerio all’ospedale di Cuggiono

"Con il vostro comportamento continuate ad essere fedeli testimoni dell’amore coniugale, siate da esempio soprattutto per i giovani che faticano a comprendere il valore e la bellezza della fedeltà coniugale". Con questa esortazione il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ha concluso sabato sera, nell’ampio salone all’ingresso dell’ospedale, la Celebrazione delle famiglie in vista del Giubileo del prossimo anno. Il cardinale era stato invitato dal cappellano ospedaliero don Benjamin Masumu, che ha voluto questo momento di approfondimento e preghiera invitando gli operatori sanitari, con i compagni di vita, i fedeli della cappellania, in collegamento con i reparti di degenza.

Il cardinale Coccopalmerio ha parlato dell’amore che una coppia sa esprimere e vive quotidianamente, anche solo con piccoli gesti, rifacendosi ad alcune frasi dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitiza promulgata da papa Francesco alcuni anni fa, "ma sempre attuale" ha detto il cardinale. Per vivere meglio il rapporto in famiglia, il prelato ha sottolineato come servono sempre gesti di amore e di attenzione per il coniuge. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle benedizioni apostoliche ottenute dal cardinale per tutte le coppie che hanno partecipato alla celebrazione. Nei mesi scorsi la cappellania di Cuggiono era stata visitata anche dal vicario generale della Diocesi, monsignor Franco Agnesi.

G.Ch.